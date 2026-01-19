Addio probiotici a caso | a Udine la medicina di precisione parte dall’intestino

A Udine nasce un nuovo approccio alla salute, incentrato sulla medicina di precisione e sull’importanza dell’intestino. Eliminare i probiotici generici è il primo passo verso interventi personalizzati, mirati a migliorare davvero il benessere. Questa innovativa prospettiva sottolinea come la cura preventiva possa basarsi su un’analisi accurata e su trattamenti su misura, ponendo le basi per un futuro più consapevole e efficace nella gestione della salute intestinale.

La frontiera della medicina preventiva si sposta sempre più all’interno del corpo umano, e in particolare nell’intestino. A Udine, il Gruppo Coram annuncia l’introduzione dell’analisi “Shotgun”, una tecnologia di ultima generazione che consente la mappatura completa del Dna del microbiota intestinale, inaugurando un nuovo approccio alla medicina di precisione. L’obiettivo è superare le soluzioni standardizzate per approdare a percorsi di prevenzione e cura realmente personalizzati, basati su dati genetici individuali e scientificamente validati. A differenza dei test tradizionali, che si limitano a individuare alcune specie batteriche, la tecnologia Shotgun – basata sul Next Generation Sequencing (NGS) – analizza l’intero patrimonio genetico dei microrganismi presenti nell’intestino.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Probiotici, i migliori 10 da assumere per il bene dell'intestino

