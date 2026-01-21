Fabrizio Corona sulla denuncia di Mediaset per diffamazione e minacce | Per fermarmi mi dovete sparare

Fabrizio Corona ha commentato la notizia della denuncia di Mediaset, che lo accusa di diffamazione e minacce. L'ex paparazzo ha affermato che, per fermarlo, sarebbe necessario ricorrere a misure estreme. La vicenda si inserisce nel contesto delle recenti controversie tra Corona e l'azienda, evidenziando le tensioni in atto e il suo atteggiamento di fermezza di fronte alle accuse.

Fabrizio Corona commenta la notizia riguardo la denuncia ai suoi danni da Mediaset per diffamazione e minacce. "Racconterò tutta la verità anche su di voi che coprite lui. Per fermarmi mi dovete sparare", le parole dell'ex re dei paparazzi.🔗 Leggi su Fanpage.it Mediaset denuncia Fabrizio Corona: "Diffamazione e minacce"Mediaset ha presentato una denuncia contro Fabrizio Corona, accusandolo di diffamazione e minacce rivolte ai propri vertici e conduttori di programmi televisivi. Fabrizio Corona denunciato da Mediaset per diffamazione e minacce, chiesto il divieto di usare i socialMediaset ha presentato una denuncia contro Fabrizio Corona, accusandolo di diffamazione e minacce, in seguito alle recenti vicende legate al caso Signorini. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Fabrizio corona falsissimo caso signorini Antonio medugno video per abbonati parte 2 Argomenti discussi: Corona rivela: Nuova denuncia contro Signorini nel caso molestie; Fabrizio Corona avverte Alfonso Signorini, altra denuncia, sarà incastrato in reati gravissimi; Fabrizio Corona sarebbe stato diffidato da Samira Lui in vista di Falsissimo; Dopo Falsissimo, Antonio Medugno denuncia la gogna social: Non tutti reggono. Fabrizio Corona sulla denuncia di Mediaset per diffamazione e minacce: Per fermarmi mi dovete sparareFabrizio Corona commenta la notizia riguardo la denuncia ai suoi danni da Mediaset per diffamazione e minacce. Racconterò tutta la verità anche su di voi che coprite lui. Per fermarmi mi dovete ... fanpage.it Fabrizio Corona denunciato da Mediaset per diffamazione e minacce nei confronti dei vertici dell’azienda e dei conduttoriL'ex agente fotografico nel mirino dell'azienda dopo gli attacchi ai vertici e ai conduttori tv nel suo format web Falsissimo ... ilfattoquotidiano.it #mediaset denuncia #fabriziocorona. Nelle scorse ore, come riporta #fanpage, Mediaset ha denunciato Fabrizio Corona per diffamazione e minacce nei confronti dei vertici dell'azienda e di conduttori di note trasmissioni tv. Secondo quanto si apprende sareb - facebook.com facebook Mediaset denuncia Fabrizio Corona e chiede di vietargli l’uso dei social. La risposta di Corona: “Ormai è guerra. Racconterò tutta la verità anche su di voi, che coprite lui per coprire voi. Per fermarmi mi dovete sparare” #Falsissimo #Signorini x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.