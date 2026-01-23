alfonso signorini denuncia google per diffamazione per mancata rimozione dei contenuti diffamatori diffusi da fabrizio corona con falsissimo

Alfonso Signorini ha presentato una denuncia contro Google per mancata rimozione di contenuti diffamatori diffusi da Fabrizio Corona attraverso la piattaforma Falsissimo. Contestualmente, Corona è stato ascoltato in udienza per un ricorso di Signorini volto a interrompere la pubblicazione del sito, mentre anche Mediaset ha avviato azioni legali contro l’ex fotografo. La vicenda evidenzia le sfide legali legate alla gestione dei contenuti online e alla diffusione di informazioni diffamatorie.

Il Grande Fratello Vip non si farà: Mediaset avrebbe deciso di bloccare l’edizione. A determinare lo stop lo scontro legale tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini. Fonte: Fanpage x.com