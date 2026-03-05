A partire da lunedì, il commissariato di via Mecenate sarà affidato a un nuovo dirigente e si trasferirà temporaneamente in questura. La sede di via Mecenate, coinvolta nell'inchiesta sul caso Cinturrino, cambia nuovamente gestione. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore e segna un nuovo capitolo per l'ufficio di polizia.

Trasferito Rocchi. Intanto le indagini su Cinturrino per presunte estorsioni si allargano al Corvetto Il commissariato di via Mecenate, al centro della bufera per il caso Cinturrino, cambia ancora una volta volto. Il dirigente Osvaldo Rocchi, alla guida del presidio da circa un anno e mezzo, è stato trasferito. Il provvedimento arriva in un momento di massima tensione per la questura di Milano e la polizia di stato dopo l'arresto dell'assistente capo Carmelo Cinturrino per l'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, il 28enne tunisino ucciso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo. Da lunedì Rocchi sarà in questura, in via Fatebenefratellli, a disposizione del questore Bruno Megale, anche in attesa della prevista ispezione ministeriale al commissariato di Rogoredo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mecenate, via il dirigente. Da lunedì sarà in questura

Cinturrino, cambio al commissariato. Trasferito il dirigente di Mecenate. Al setaccio le operazioni dell’agentedi Anna Giorgi Osvaldo Rocchi non è più il dirigente del commissariato Mecenate, quello in cui prestavano servizio Carmelo Cinturrino, l’assistente...

Leggi anche: Questura di Lecce: Elena Raggio è la nuova dirigente dell’Ufficio immigrazione

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mecenate via il dirigente Da lunedì....

Temi più discussi: Omicidio di Rogoredo, trasferito il dirigente del commissariato dove lavorava Carmelo Cinturrino; Mecenate, via il dirigente. Da lunedì sarà in questura; Trasferito dirigente del commissariato dove era in servizio Cinturrino; Caso Cinturrino, rimosso il dirigente del commissariato Mecenate a Milano: era il capo dell'agente che ha ucciso un pusher a Rogoredo.

Cinturrino, cambio al commissariato. Trasferito il dirigente di Mecenate. Al setaccio le operazioni dell’agenteLa decisione della Questura: Osvaldo Rocchi non è più il capo della struttura. Ma non è una punizione. Si allarga l’indagine sul poliziotto: raccolte le testimonianze di tutti quelli che lo hanno in ... ilgiorno.it

Omicidio di Rogoredo, trasferito il dirigente del commissariato Mecenate: l’inchiesta si allargaDa mercoledì, 4 marzo 2026, Osvaldo Rocchi non è più il dirigente del commissariato Mecenate di Milano, quello in cui prestavano servizio Carmelo ... leggo.it

Il funzionario che guidava l’ufficio di Mecenate sarà messo a disposizione della Questura. Intanto l’indagine si allarga - facebook.com facebook

Via Mecenate. Fino a quando non sarà pronto il nuovo centro di produzione Rai presso la Fiera di Milano x.com