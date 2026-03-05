Maxi rogo nella rsa Casa per coniugi a Milano nel 2023 | risarciti i familiari di tre anziani morti
Nell’udienza preliminare di oggi sono stati risarciti i familiari di tre anziani deceduti nel maxi incendio che ha coinvolto la rsa “Casa per coniugi” a Milano nel luglio 2023. I familiari di Laura Blasek, Paola Castoldi e Annamaria Garzia hanno ottenuto il risarcimento, confermando così l’esito del procedimento legale relativo all’incidente.
Sei morti nel rogo nella Rsa “Casa per Coniugi” a Milano: la Procura chiede il rinvio a processo per cinque personeNei guai la presidente di Proges Michela Bolondi, la vicepresidente Francesca Corotti, il dg Giancarlo Anghinolfi e Claudia Zerletti, in qualità di...
Rogo in una Rsa di Milano nel 2023, risarcite le famiglie di tre vittime(ANSA) - MILANO, 05 MAR - Sono stati risarciti i familiari di tre dei sei anziani morti nel maxi rogo avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 luglio 2023 nella Rsa Casa per coniugi, di proprietà del Co ... gazzettadiparma.it