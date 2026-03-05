Maxi rogo nella rsa Casa per coniugi a Milano nel 2023 | risarciti i familiari di tre anziani morti

Nell’udienza preliminare di oggi sono stati risarciti i familiari di tre anziani deceduti nel maxi incendio che ha coinvolto la rsa “Casa per coniugi” a Milano nel luglio 2023. I familiari di Laura Blasek, Paola Castoldi e Annamaria Garzia hanno ottenuto il risarcimento, confermando così l’esito del procedimento legale relativo all’incidente.