Sei morti nel rogo nella Rsa Casa per Coniugi a Milano | la Procura chiede il rinvio a processo per cinque persone

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei guai la presidente di Proges Michela Bolondi, la vicepresidente Francesca Corotti, il dg Giancarlo Anghinolfi e Claudia Zerletti, in qualità di direttrice della Rsa. Coinvolta anche la stessa Cooperativa. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Incendio in una casa di riposo di Milano, sei morti e oltre 80 feriti.

