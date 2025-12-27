Max Verstappen ha sempre le idee molto chiare e non solo in pista. Il pilota olandese della Red Bull ha concluso in piazza d’onore il Mondiale 2025 di F1, rendendosi protagonista di una rimonta che a metà della stagione sembrava impossibile. L’oranje, alla prova dei fatti, ha terminato ad appena due punti dal britannico Lando Norris (McLaren) e, pur disponendo di una vettura tecnicamente inferiore, è riuscito a chiudere l’anno con più vittorie di tutti nei GP. Un dato significativo rispetto al lavoro svolto da Verstappen e dal team di Milton Keynes. A questo proposito, il fuoriclasse neerlandese è convinto che le regole della scuderia rivale (McLaren), le cosiddette “Papaya Rules”, l’abbiano favorito nella sua risalita. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Max Verstappen critica le ‘Papaya Rules’: “Ne abbiamo tratto beneficio per un motivo”

Leggi anche: F1, Andrea Stella conferma le Papaya Rules ad Abu Dhabi? “Li lasceremo correre…”

Leggi anche: F1, Norris non ci sta: il pilota della McLaren risponde alle critiche sulle “papaya rules”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Max Verstappen critica le ‘Papaya Rules’: “Ne abbiamo tratto beneficio per un motivo” - Il pilota olandese della Red Bull ha concluso in piazza d'onore il Mondiale 2025 di F1, ... oasport.it