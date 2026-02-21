Kalulu Bastoni Vaciago analizza | L’unico che non ha combinato niente non può giocare Bastoni che ha simulato e poi esultato…

Guido Vaciago critica duramente Bastoni e Kalulu, coinvolti in comportamenti discutibili durante la partita. Vaciago sostiene che Bastoni, dopo aver simulato un fallo e poi festeggiato, non dovrebbe scendere in campo. La sua analisi mette in discussione le scelte di allenatori e arbitri, evidenziando come le decisioni sul campo influenzino l’intera squadra. La polemica si concentra sull’uso delle regole e sulle conseguenze di certi atteggiamenti. La partita prosegue con tensione crescente.

Vaciago: «L’innocente Kalulu non può giocare, il simulatore e ‘bullo’ Bastoni sì. Il sistema calcio è uno scarabocchio»Vaciago denuncia un problema evidente nel calcio italiano: Kalulu, ritenuto innocente, viene escluso dalla partita, mentre Bastoni, accusato di simulazione e comportamento aggressivo, può scendere in campo.

Aleesami a gamba tesa: «Bastoni-Kalulu? È stato brutto dai, ma va detto che Bastoni ha fatto bene per un motivo»Aleesami ha commentato l’episodio di San Siro, spiegando che la gomitata di Bastoni a Kalulu è stata dura da digerire, ma ha anche ammesso che Bastoni ha agito con intelligenza.

