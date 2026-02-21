Kalulu Bastoni Vaciago analizza | L’unico che non ha combinato niente non può giocare Bastoni che ha simulato e poi esultato…
Guido Vaciago critica duramente Bastoni e Kalulu, coinvolti in comportamenti discutibili durante la partita. Vaciago sostiene che Bastoni, dopo aver simulato un fallo e poi festeggiato, non dovrebbe scendere in campo. La sua analisi mette in discussione le scelte di allenatori e arbitri, evidenziando come le decisioni sul campo influenzino l’intera squadra. La polemica si concentra sull’uso delle regole e sulle conseguenze di certi atteggiamenti. La partita prosegue con tensione crescente.
Vaciago: «L’innocente Kalulu non può giocare, il simulatore e ‘bullo’ Bastoni sì. Il sistema calcio è uno scarabocchio»Vaciago denuncia un problema evidente nel calcio italiano: Kalulu, ritenuto innocente, viene escluso dalla partita, mentre Bastoni, accusato di simulazione e comportamento aggressivo, può scendere in campo.
Aleesami a gamba tesa: «Bastoni-Kalulu? È stato brutto dai, ma va detto che Bastoni ha fatto bene per un motivo»Aleesami ha commentato l’episodio di San Siro, spiegando che la gomitata di Bastoni a Kalulu è stata dura da digerire, ma ha anche ammesso che Bastoni ha agito con intelligenza.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Vaciago: L’esultanza di Bastoni non se la meritava nessuno. Inter, stagione macchiata; L’esultanza di Bastoni dopo l’inganno è meschina e diseducativa (Vaciago).
Inter-Juve, Dimarco che ride e la scena inedita che scatena la rabbia: Tanto ormai ha fischiato…Come ogni martedì, su Dazn viene pubblicato 'BordoCam', la rubrica in cui vengono svelati aneddoti e retroscena visti da bordocampo sulle principali gare di Serie A. Una puntata particolarmente attesa ... msn.com
Vaciago: L'esultanza di Bastoni al rosso di Kalulu non ce la meritavamo. Ma perché La Penna?Nel corso del suo fondo per l'edizione odierna di Tuttosport, il direttore del quotidiano Guido Vaciago ha commentato l'espulsione di Kalulu. tuttomercatoweb.com
La Juventus ha chiesto l'annullamento della squalifica di Kalulu dopo l'episodio con Bastoni https://qds.it/serie-kalulu-juventus-grazia-squalifica-figc-bastoni/ #juventus #kalulu #Inter - facebook.com facebook
#Inter, #Marotta prima del Bodo: "La vicenda tra Bastoni e Kalulu ha lasciato amarezza, chiudiamola..." x.com