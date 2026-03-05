Massimo Mauro | Fischi Bastoni? Il caso si è ingigantito Non si può pagare per tutta la vita

Massimo Mauro ha commentato la vicenda dei fischi rivolti ad Alessandro Bastoni, affermando che il caso si è ingigantito e che non si può pagare per tutta la vita. La discussione sui fischi si è protratta per settimane, attirando l’attenzione dei media e dei tifosi. Mauro ha sottolineato come la situazione sia diventata troppo grande rispetto alla realtà dei fatti.

