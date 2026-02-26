Il blues e il jazz tornano a vivere tra la gente | la Steve Lucignolo Band in concerto al Centro Gotico

Il blues e il jazz tornano a riempire le strade e i locali della città. La Steve Lucignolo Band si esibirà in un concerto al Centro Gotico, portando musica dal vivo tra il pubblico. La serata promette di essere un’occasione per ascoltare sonorità autentiche e coinvolgenti, lontano dagli spazi tradizionali e dalle luci dello spettacolo. La musica si farà ascoltare direttamente tra la gente.

Non un palco, non luci di scena, ma il suono ruvido e autentico del blues e del jazz che prende vita tra la gente. Domenica 1° marzo alle ore 17,30, la piazzetta centrale del Centro Commerciale Gotico si trasformeranno in una strada di New Orleans grazie alla Steve Lucignolo Band, protagonista di.