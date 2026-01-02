Vintage Christmas Swing&Jazz al Palazzo della Cultura
L'associazione culturale Majeutica anche quest'anno organizza un evento di spessore nel periodo natalizio inserito nel cartellone degli eventi patrocinati dal Comune di Marcianise ed organizzati grazie all'assessorato alla Cultura ed agli Eventi.Sabato 3 gennaio alle ore 20:30 con ingresso.
Sabato 3 gennaio 2026 ore 20,30 Palazzo della Cultura - Via Duomo (Marcianise) Ingresso Gratuito New Dolly Dixie Jass Band in “Vintage Christmas Swing&Jazz” Live Christmas 2025 Città di Marcianise - facebook.com facebook
