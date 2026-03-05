Mattina da incubo in tangenziale un camion si ribalta e perde il carico sull' asfalto | lunghe code

Questa mattina sulla tangenziale Ovest di Catania si è verificato un incidente che ha coinvolto un camion ribaltatosi sull'autostrada Catania-Palermo. L'incidente è avvenuto all'altezza dello svincolo Catania-Sud, provocando il riversamento del carico sull'asfalto e lunghe code che hanno bloccato il traffico. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.

In corrispondenza del tratto interessato, ed anche nei chilometri precedenti, si sono formate lunghe code con automobilisti incolonnati per ore e costretti a convergere sull'unica corsia attualmente aperta Traffico congestionato da questa mattina sulla tangenziale Ovest di Catania. Un autoarticolato si è ribaltato sull'autostrada Catania-Palermo, per cause in corso di accertamento, finendo su un fianco e rovesciando il carico all'altezza dello svincolo Catania-Sud. In corrispondenza del tratto interessato, ed anche nei chilometri precedenti, si sono formate lunghe code, con automobilisti incolonnati per ore e costretti a convergere sull'unica corsia attualmente aperta.