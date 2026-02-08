Mattia Furlani mastodontico! Sbriciola il mondiale stagionale e stende Saraboyukov in un duello ad altissime quote

Mattia Furlani ha dominato la gara di salto in lungo a Metz, in Francia. L’italiano ha sferrato un colpo deciso nel circuito indoor, vincendo ancora e portandosi a casa il suo terzo successo di fila. In una giornata intensa, ha battuto anche Saraboyukov in una sfida che ha tenuto tutti col fiato sospeso.

Mattia Furlani si scatena sulla pedana di Metz (Francia), vincendo la gara di salto in lungo che ha animato la tappa del World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale di atletica al coperto) e conquistando il terzo successo consecutivo stagionale dopo quello ottenuto un paio di settimane fa a Parigi e quello festeggiato martedì sera a Ostrava. Il Campione del Mondo si è reso protagonista di un vertiginoso duello con il bulgaro Bozhidar Saraboyukov, che lo sconfisse per un solo centimetro lo scorso anno agli Europei Indoor, e che si è deciso a quote elevatissime, tra l'altro soltanto in virtù della seconda miglior misura.

