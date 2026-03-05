Matteo Berrettini più forte di Adrian Mannarino e dei crampi! Azzurro al 2° turno di Indian Wells

Matteo Berrettini ha affrontato e vinto contro Adrian Mannarino nel primo turno del Masters 1000 di Indian Wells, superando anche i crampi durante la partita. L’azzurro si è imposto sul francese, che occupa la posizione numero 48 nel ranking. La sfida si è conclusa con la vittoria di Berrettini, che ha dimostrato resistenza e determinazione per avanzare nel torneo.

Più forte di Adrian Mannarino e perfino dei crampi. Matteo Berrettini ha dato tutto ciò che aveva per superare il francese, numero 48 del ranking, nel primo turno del Masters1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano l’azzurro era chiamato a spezzare una sorta di tabù: nei precedenti contro il transalpino non aveva mai vinto e non era mai riuscito nemmeno a strappargli un set. Il conto è stato finalmente saldato nella notte italiana. Berrettini si è imposto in rimonta con il punteggio di 4-6 7-5 7-5 al termine di una battaglia durata quasi tre ore — due ore e cinquanta minuti per la precisione. Un finale degno di un film: subito dopo l’ultimo punto, il romano è crollato a terra, stremato ma vittorioso. 🔗 Leggi su Oasport.it

Pronostico e quote Matteo Berrettini – Adrian Mannarino, Indian Wells 04-03-2026Matteo Berrettini e Adrian Mannarino si giocheranno la qualificazione al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells intorno alla mezzanotte...

Berrettini-Mannarino oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streamingMercoledì 4 marzo prende il via ufficialmente il primo Masters1000 della stagione.

Matteo Berrettini: Voglio mettermi in gioco e togliermi soddisfazioni. Enqvist persona superIn cerca delle sensazioni migliori. Matteo Berrettini è a Indian Wells e quest'oggi farà il proprio esordio nel primo Masters1000 del 2026. Un inizio di ... oasport.it

Berrettini, che cuore. Rimonta commovente e vittoria su MannarinoUna vittoria che sa di liberazione per il romano: rimonta su Mannarino finendo steso a terra per i crampi Una vittoria di puro cuore e orgoglio per Matteo Berrettini al primo turno del Masters 1000 di ... tennisitaliano.it

Matteo #Berrettini “Non sono partito bene, a differenza di Mannarino. Ho lottato fino all’ultimo punto, all’inizio del terzo set ho avuto un po’ di crampi. In questo torneo si percepisce tantissimo la differenza fra giorno e notte quando si gioca, ma bisogna adatta x.com

NON DORMITE STASERA In California sta per partire il Masters 1000 di Indian Wells! E ci sono subito due azzurri in campo! Prima Mattia Bellucci contro Gabriel Diallo, poi Matteo Berrettini contro Adrian Mannarino! Dalle 21.30 tutti a tifareeee! #Ital - facebook.com facebook