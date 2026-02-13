sanremo 2026 mattarella riceve i big con conti e pausini al quirinale

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto venerdì mattina al Quirinale i big del Festival di Sanremo 2026, tra cui Laura Pausini e Carlo Conti, in un incontro che ha durato circa mezz’ora e ha visto anche uno scambio di battute sulla prossima edizione del festival.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha incontrato venerdì mattina al Quirinale i partecipanti della 76esima edizione del Festival di Sanremo, accompagnati dal Conduttore e Direttore Artistico, Carlo Conti, e dalla Co-conduttrice Laura Pausini. Dopo l’intervento di Conti, Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti. Mattarella: “Ricordo la prima edizione, anche allora coinvolgimento popolare”. “Pensavo alla prima edizione” del Festival di Sanremo. È molto cambiato allora il festival. Allora avevo 10 anni, la ricordo bene, ricordo anche alcuni protagonisti di allora che non nomino per rimanere imparziale, anche tra i cantanti di allora, ma ricordo la voce inconfondibile, trascinante del presentatore di allora, Nunzio Filogamo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Questa mattina, Carlo Conti annuncia che per la prima volta dopo 76 edizioni il Festival di Sanremo sarà celebrato con una visita al Quirinale.

Questa mattina, per la prima volta nella storia del Festival di Sanremo, il presidente Mattarella ha incontrato tutti i cantanti in gara.

