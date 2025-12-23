Antonella Clerici e la Cena di Natale | quando va in onda ospiti e dove vederla

Antonella Clerici conduce la Cena di Natale 2025, un appuntamento televisivo che si prepara a portare l’atmosfera delle festività nelle case degli italiani. La trasmissione andrà in onda nelle prossime settimane, con ospiti speciali e momenti dedicati alla tradizione natalizia. Scopri quando e dove seguirla, e quali sono le novità di questa edizione, nel rispetto della sobrietà e dell’eleganza che caratterizzano il format.

Manca ormai pochissimo al Natale 2025 e anche il palinsesto televisivo è entrato nel pieno dell’atmosfera festiva, adeguando la programmazione con format ad hoc. Per festeggiare come si deve, Rai1 torna il 23 dicembre con uno degli appuntamenti tradizionali più amati e attesi, ovvero l’evento Cena di Natale – La festa della cucina italiana, condotto dalla sorridente Antonella Clerici. Tanti gli ospiti attesi in studio tra cui anche Carlo Conti e Belen Rodriguez, oltre a importanti chef stellati e ospiti musicali di primo livello, da Al Bano a Nek. Cena di Natale, Antonella Clerici celebra su Rai1 la cucina italiana. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Antonella Clerici e la Cena di Natale: quando va in onda, ospiti e dove vederla Leggi anche: "Cena di Natale" con Antonella Clerici, stasera in tv: anticipazioni, ospiti e scaletta Leggi anche: Cena di Natale con Antonella Clerici in tv su Rai 1: gli ospiti alla festa della cucina italiana Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Metti una sera a “Cena di Natale” con Antonella Clerici; Rai, i programmi delle Feste: dalla Cena di Natale di Antonella Clerici alla Domenica In speciale di Mara Venier. Tutto il palinsesto; ‘Cena di Natale’, Antonella Clerici su Rai 1 con Belen e ospiti da urlo: cosa vedremo stasera; Cena di Natale con Antonella Clerici in tv su Rai 1: gli ospiti alla festa della cucina italiana. ‘Cena di Natale’, Antonella Clerici su Rai 1 con Belen e ospiti da urlo: cosa vedremo stasera - Clerici padrona di casa di una serata evento per festeggiare il Natale e il riconoscimento della Cucina Italiana Patrimonio Unesco: ecco le anticipazioni. libero.it

Martedì 23 dicembre una serata speciale per celebrare la cucina italiana patrimonio dell'Unesco - Appuntamento speciale in prima serata con la Cena di Natale di Antonella Clerici martedì 23 dicembre tanti ospiti per festeggiare la nostra cucina ... gazzetta.it

Cena di Natale con Antonella Clerici in tv su Rai 1: gli ospiti alla festa della cucina italiana - Martedì 23 dicembre, in prima serata su Rai1, Antonella Clerici presenterà Cena di Natale- fanpage.it

Oltre agli ospiti già annunciati, alla #CenaDiNatale di Antonella Clerici parteciperanno anche Al Bano, Massimo Bottura, Peppone, Antonino Cannavacciuolo, Carlo Conti, Sal De Riso, Gianluca Gazzoli, Michela Giraud, Maurizio Lastrico, Alberto Matano, Enzo x.com

Il professore di musica originario di Morciano di Leuca ha incantato pubblico e giuria del programma in onda su Rai Uno condotto da Antonella Clerici - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.