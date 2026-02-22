Masterchef 15 rimandata la finale | non va in onda giovedì 26 febbraio Il motivo

Masterchef 15 non va in onda questa settimana a causa di un sovrapporsi di programmi televisivi molto attesi. La finale, prevista originariamente per giovedì 26 febbraio, è stata rimandata perché gli organizzatori vogliono evitare sovrapposizioni con altri eventi di grande rilevanza. La decisione mira a garantire una maggiore attenzione da parte del pubblico e a rispettare gli impegni degli artisti coinvolti. La nuova data di trasmissione non è ancora stata comunicata ufficialmente.

© Dilei.it - Masterchef 15 rimandata la finale: non va in onda giovedì 26 febbraio. Il motivo

I fan di Masterchef dovranno aspettare ancora un po' prima di vedere proclamato il vincitore: sebbene il calendario del programma prevedesse la finale per giovedì 26 febbraio, la concomitanza con la settimana più calda della televisione italiana ha cambiato le carte in tavola. Per scoprire chi trionferà nella 15esima edizione del cooking show ci vorrà ancora del tempo: ecco i motivi dello slittamento della finale. Masterchef 15, perché la finale è rimandata. Niente finale per Masterchef 15, almeno per il momento. Il cooking show di Sky avrebbe dovuto concludersi giovedì 26 febbraio, ma la coincidenza della finale con la terza serata del Festival di Sanremo ha portato la rete a rimandare l'ultimo atto della 15esima edizione.