MasterChef Italia | giovedì 5 marzo la notte della verità

Giovedì 5 marzo su Sky e NOW andrà in onda l’ultima puntata di MasterChef Italia, con la quale verrà annunciato il vincitore della quindicesima stagione. La serata rappresenta il momento conclusivo di questa edizione, che ha tenuto gli spettatori con tutte le sfide e le eliminazioni delle settimane precedenti. La puntata conclusiva sarà trasmessa in esclusiva e in streaming.

Si avvicina l’ultimo atto di una stagione straordinaria di MasterChef Italia: giovedì 5 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sarà svelato il nome del quindicesimo vincitore del celebre cooking show. A contendersi il titolo e il sogno di una vita sono Carlotta, Dounia, Matteo Rinaldi e Teo, i quattro finalisti che si giocheranno la serata decisiva sotto lo sguardo attento dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Carlotta, 25 anni, di Biella, attualmente disoccupata, ha conquistato i giudici con la sua grinta e le sue vittorie nelle Mystery Box (4, tra cui 2 Golden Pin e 1 Green Pin) e ha superato tre Pressure Test. 🔗 Leggi su 361magazine.com

