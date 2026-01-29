MasterChef Italia giovedì 29 gennaio | primo traguardo per i cuochi amatoriali

Questa sera, su Sky e Now, torna MasterChef Italia. I concorrenti amatoriali si sfidano ancora una volta per arrivare ai primi traguardi. La gara si accende con nuove prove e tensioni in cucina. I giudici sono pronti a valutare le creazioni dei cuochi in erba, che sperano di conquistare il loro primo grande risultato.

(Adnkronos) – MasterChef Italia torna oggi, giovedì 29 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. A un solo passo dalla proclamazione dell’ambitissima Top Ten, gli undici cuochi amatoriali rimasti in gara incontrano sul loro percorso prove di livello sempre più alto, temibili sia dal punto di vista tecnico sia da quello emotivo. Nel cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy sarà il momento di una delle sfide più attese dagli spettatori nonché più temuta dagli aspiranti chef: la prova di pasticceria, per la quale i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli riaccoglieranno in Masterclass il Maestro dei Maestri Pasticceri italiani Iginio Massari, accompagnato da sua figlia Debora. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Questa sera su Sky e NOW si conclude la prova di pasticceria che decide la Top Ten di MasterChef Italia.

Masterchef, le anticipazioni del 29 gennaio: attesi Iginio Massari e la figlia DeboraAd un passo dall'ambita Top Ten, sfide sempre più difficili aspettano i concorrenti di MasterChef Italia nella doppia puntata di domani, giovedì 29 gennaio ... ilmattino.it

MasterChef Italia: arriva la Top Ten e torna Iginio Massari con la Saint Honoré alla milaneseA un passo dalla proclamazione della Top Ten di quest’edizione, MasterChef Italia si prepara a una serata decisiva e ad altissimo tasso di adrenalina. L’appuntamento è fissato per giovedì 29 gennaio a ... megamodo.com

