Masterchef Italia 15 il 5 marzo la finalissima | Succederà di tutto

Il 5 marzo si terrà la finalissima di Masterchef Italia 15, con quattro concorrenti ancora in gara: Carlotta, Dounia, Matteo Rinaldi e Teo. La puntata promette di essere ricca di colpi di scena mentre i partecipanti si sfidano per il titolo. Un ospite speciale sarà presente durante l’evento, che si svolgerà in diretta.

Gran finale in arrivo per la quindicesima stagione di MasterChef Italia. Giovedì 5 marzo va in onda l'ultima puntata del cooking show targato Sky, quella che decreterà il nuovo vincitore tra i concorrenti giunti fino all'atto conclusivo del talent. Dopo settimane di prove serratissime, sfide tecniche e tensione nella Masterclass, la gara entra nel vivo: "Succederà davvero di tutto", promettono gli autori. L'appuntamento con la finalissima è fissato per le 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Al timone del programma, ancora una volta, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Masterchef Italia 15, due eliminati nella puntata del 15 gennaio: cosa è successoDue concorrenti di MasterChef Italia 2025 sono state eliminate nella puntata di giovedì 15 gennaio, in onda in prima serata su Sky Uno.

Masterchef Italia 15, da stasera riparte la garaLa gara è tra aspiranti chef ed il vincitore si aggiudicherà come premi 100 mila euro in gettoni d’oro, la pubblicazione di un primo libro di ricette...

MasterChef US S15E18 | Grand Finale Pt. 2: Top 3 Duos Cook for Glory & the Championship

Arriva alla finale la quindicesima edizione di Masterchef Italia: cosa succederà nelle due puntate di giovedì sera?

Gran finale giovedì 5 marzo per Masterchef. Ospite della serata chef Norbert Niederkofler. MasterChef Italia si appresta a portare in scena l'ultimo atto di uno straordinario percorso: giovedì

