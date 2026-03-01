Il bracciale azzurro di Sal Da Vinci a Sanremo 2026 | il dolce simbolo nascosto nel look della vittoria

A Sanremo 2026, Sal Da Vinci ha vinto con il brano Per sempre sì e durante la finale ha indossato un braccialetto azzurro. Il particolare accessorio ha attirato l’attenzione tra il pubblico e i media presenti alla manifestazione. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita riguardo al significato del braccialetto, che si è comunque distinto nel suo look durante la vittoria.

Sal Da Vinci ha trionfato a Sanremo 2026 col brano Per sempre sì. In quanti hanno notato che in finale indossava un originale braccialetto azzurro? Ecco il suo significato simbolico.