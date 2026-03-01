Sal Da Vinci come Mario Merola e Gigi D’Alessio | sceneggiata e matrimoni La rivincita del lato B della canzone napoletana

Sal Da Vinci si presenta sul palco indossando uno smoking sobrio e una camicia sartoriale, ricordando lo stile di Mario Merola e Gigi D’Alessio. La scena vede il cantante coinvolto in una sceneggiata che richiama i matrimoni e le tradizioni della canzone napoletana. Il suo modo di esibirsi e l’abbigliamento richiamano un’immagine classica e riconoscibile di questo genere musicale.

La tradizione al potere conquista anche Sanremo. Fu Roberto De Simone a incoraggiarlo. Dopo "Rossetto e caffè" disse: "Fu mio figlio a convincermi a "sporcare" con il napoletano una canzone nata in italiano". Smoking, abito sobrio, camicia sartoriale. È Sal Da Vinci ma sembra di rivedere sul palco Mario Da Vinci, il padre, o anche Mario Merola, Pino Mauro e tutti gli altri protagonisti della canzone napoletana della prima ora, quella che i napoletani "veri" snobbavano relegandola a canzonetta di serie B dalla quale prendere anche un po' le distanze. E quella canzonetta passando per Gigi D'Alessio (sul palco il figlio Lda) si è presa Sanremo.