Sal Da Vinci | A Napoli è nata la musica italiana Io popolare? Sì e ne vado fiero A Sanremo canto una promessa d' amore

Sal Da Vinci afferma che la musica italiana è nata a Napoli e si definisce un artista popolare con orgoglio. La sua presenza a Sanremo si lega a una promessa d’amore che intende interpretare sul palco. La sua dichiarazione riflette la forte connessione tra la città partenopea e le radici della musica italiana. Manca poco all’inizio del festival, e il cantante si prepara a portare la sua energia tra i protagonisti della kermesse.

C'è anche Sal Da Vinci tra i protagonisti della 76ª edizione del Festival di Sanremo. Il cantautore e attore - nato a New York nel 1969 - torna sul palco dell'Ariston a 17 anni dalla sua ultima partecipazione con "Per sempre sì", brano che inaugura una nuova fase del suo percorso artistico. Di questo (e non solo) ha parlato durante un incontro pre-sanremese con la stampa. Sal Da Vinci: "Ho letto cose scritte così, giusto per riempire. Non si può ignorare il background di un artista" "Il mio primo Festival del 2009 è stato rocambolesco, io venni eliminato e poi ripescato, arrivai sul podio.

Sal Da Vinci. "Canto la mia promessa sul palco di Sanremo"Sal Da Vinci ha deciso di interpretare dal vivo il suo brano “Per sempre sì” al Festival di Sanremo, portando sul palco una canzone creata anche con Merk & Kremont.

“Per sempre sì” di Sal Da Vinci a Sanremo 2026: significato, temi e perché è una dichiarazione d’amore “adulta”Sal Da Vinci porta a Sanremo 2026 il brano “Per sempre sì”, una canzone che esprime una promessa d’amore stabile e matura.

Sal da vinci E Renato Zero in concerto

