Mauro critica i fischi rivolti a Bastoni durante una partita, sostenendo che la Var ha portato a maggiori simulazioni e che Chivu ha commesso un errore. L’ex giocatore della Juventus commenta anche che il difensore dell’Inter ha sbagliato, ma non dovrebbe essere colpito da critiche continue. La discussione si concentra sui comportamenti dei giocatori e sulle decisioni arbitrali durante la gara.

"Il fatto che Bastoni venga fischiato ovunque è un po’ ridicolo. A questo punto bisognerebbe fischiare il 60-70% dei calciatori." Diciannove giorni dopo Inter-Juventus e quel fattaccio Bastoni-Kalulu, la vicenda ancora non è stata archiviata. I fischi di un disappunto infinito hanno inseguito il difensore al Via del Mare di Lecce e poi martedì scorso al Sinigaglia di Como. Massimo Mauro, ex calciatore e ora opinionista in tv, è tra coloro che vorrebbero mettere un punto alla questione: "Io ora non riesco a prendere sul serio i fischi contro di lui". Perché ancora non si riesce a mettere un punto? "La questione si è ingigantita perché Kalulu è stato espulso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mauro: "Ridicoli i fischi a Bastoni, si simula di più per colpa della Var. E ha sbagliato anche Chivu..."

