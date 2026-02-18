Male necessario di Fedez e Marco Masini a Sanremo 2026 | significato temi e perché è un duetto che divide e colpisce

Fedez e Marco Masini portano a Sanremo 2026 il brano “Male necessario” dopo averlo scritto per esprimere le loro emozioni più profonde e le esperienze di vita. La canzone, che affronta temi come la sofferenza e la lotta interiore, ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico e gli addetti ai lavori. Durante le prove, il duetto ha attirato l’attenzione per il confronto tra lo stile urbano del rapper e la voce intensa del cantautore toscano. La scelta di unire due generazioni e due linguaggi diversi ha fatto parlare molto, creando aspettative e polemiche.

Tra i brani più discussi di Sanremo 2026 c’è senza dubbio “Male necessario”, la canzone che unisce due mondi apparentemente lontani: Fedez, con il suo linguaggio diretto e contemporaneo, e Marco Masini, voce storica della canzone italiana capace di trasformare la fragilità in potenza emotiva. Il risultato è un pezzo che lavora su una parola chiave: contraddizione. Perché “Male necessario” racconta un sentimento che non è pulito, non è lineare, non è comodo. È quella forma di legame o di ferita che resta addosso, che ti cambia, che ti costringe a guardarti allo specchio. E che, proprio per questo, diventa “necessaria”. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

