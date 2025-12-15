Sul palco di Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini si preparano a emozionare il pubblico con il loro nuovo duetto,

© Spettacolo.eu - Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini duettano con Male necessario

Fedez & Masini torneranno ad accendere il palco del Festival di Sanremo 2026 con Male necessario. Fedez & Masini torneranno ad accendere il palco del Festival di Sanremo 2026. Dopo il successo dello scorso anno, quando la loro reinterpretazione di Bella Stronza conquistò il terzo posto nella serata dei duetti, i due artisti promettono di sorprendere ancora una volta pubblico e critica con il brano dal titolo Male necessario. L’incontro tra due generazioni e percorsi musicali diversi aveva acceso l’interesse degli appassionati, grazie a una versione personale e contemporanea di un brano già iconico della musica italiana. Spettacolo.eu

Fedez, Marco Masini, FT Kings - BELLA STRONZA (Live Version)

Sanremo 2026, i titoli di tutte le canzoni dei 30 cantanti in gara: l'esordio di Samuray Jay con “Ossessione” - Ultimo appuntamento per Sanremo Giovani 2026 e, soprattutto, un giorno attesissimo da dopo l'annuncio dei 30 big che parteciperanno al prossimo Festival della Canzone Italiana. ilmattino.it