Martorano Bettati della Lega | Segnalati casi di scabbia nel Centro di accoglienza il Comune chiarisca

Un'interrogazione è stata depositata dalla Lega per chiedere chiarimenti sul Centro di Accoglienza Straordinaria di Martorano. La richiesta arriva in risposta a segnalazioni di casi di scabbia all’interno della struttura. I rappresentanti del partito chiedono al Comune di fornire spiegazioni e aggiornamenti sulla situazione. La questione è stata sollevata pubblicamente senza ulteriori dettagli o analisi.

Il consigliere ha presentato un'interrogazione in Consiglio comunale dopo alcune segnalazioni relative alla struttura nell'area dell'ex Columbus "Abbiamo depositato un'interrogazione per fare chiarezza su alcune segnalazioni che riguardano il Centro di Accoglienza Straordinaria di Martorano. Quando si parla di salute pubblica e di situazioni potenzialmente contagiose è doveroso che l'amministrazione comunale risponda in modo trasparente e puntuale". "Secondo quanto ci è stato riferito all'interno della struttura si sarebbero verificati alcuni sospetti casi di scabbia, una infestazione cutanea contagiosa che, come noto, si trasmette con facilità nei contesti comunitari.