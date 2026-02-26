Aumento sensibile dei casi di scabbia ecco i consigli della Asl

Negli ultimi mesi si osserva un incremento dei casi di scabbia, una condizione infettiva che si diffonde facilmente attraverso il contatto diretto. La ripresa delle attività sociali ha contribuito a questa crescita, facendo emergere la necessità di adottare misure di prevenzione e igiene adeguate. La situazione richiede attenzione da parte delle autorità sanitarie e dei cittadini.

Dopo una riduzione dei casi durante le restrizioni legate alla pandemia da Covid-19, con la ripresa delle normali interazioni sociali si registra un sensibile aumento dei casi di scabbia, infestazione cutanea legata alla scarsa igiene, facilmente trasmissibile. A fare il punto della situazione è. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Casi di scabbia al Ruggi tra pazienti e operatori: la nota della direzione generaleTempo di lettura: 2 minutiDopo le prime indiscrezioni trapelate sulla presenza di casi di scabbia tra pazienti e personale dell’azienda ospedaliera... Cosa sappiamo dei casi di meningite a Napoli e nelle scuole, l’Asl avvia il tracciamento dei contattiSono quattro i casi accertati di meningite a Napoli, tre riguardano giovani tra 22 e 25 anni, e uno un minore. Temi più discussi: Leonardo: Cingolani, 2025 in sensibile aumento, completato percorso triennale; I risultati preliminari di Leonardo sono superiori alle guidance 2025; Leonardo: nel 2025 ricavi in aumento a 19,5 mld, Ebita sopra le attese; A Parma calo sensibile dei nuovi contratti di lavoro a febbraio. Malattie sessualmente trasmissibili. Ecdc: Dopo calo in pandemia, forte aumento dei casi di clamidia, gonorrea e linfogranuloma venereoIn parallelo all’aumento dei casi, le preoccupazioni sulla resistenza antimicrobica (AMR) sono particolarmente pronunciate nel contesto della gonorrea. Il Programma europeo di sorveglianza ... quotidianosanita.it I casi di morbillo sono di nuovo in aumento: chi è davvero a rischio?Non sono solo i bambini non vaccinati a far circolare il virus. In Italia e in altre nazioni il morbillo viaggia soprattutto tra giovani adulti con lacune di ... lescienze.it «I risultati preliminari del 2025 evidenziano un sensibile aumento di tutti gli indicatori economico-finanziari oltre ad una significativa riduzione dell’indebitamento netto di Gruppo». Così Roberto Cingolani, amministratore delegato di Leonardo, annuncia la cr facebook #Leonardo AD e DG Roberto Cingolani: I risultati preliminari del 2025 evidenziano un sensibile aumento di tutti gli indicatori economico-finanziari oltre ad una significativa riduzione dell’indebitamento netto di Gruppo. Grazie ai target raggiunti, abbiamo su x.com