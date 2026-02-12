Casi di scabbia al Ruggi tra pazienti e operatori | la nota della direzione generale

La direzione dell’ospedale Ruggi di Salerno ha confermato ufficialmente i casi di scabbia riscontrati tra pazienti e operatori sanitari. Dopo alcune indiscrezioni circolate nelle ultime ore, l’azienda ha diffuso una nota per chiarire la situazione. La notizia preoccupa, perché si tratta di un focolaio che coinvolge sia chi si trova in ospedale, sia gli stessi operatori che lavorano ogni giorno in corsia. La struttura ha avviato subito le procedure di sicurezza e sanificazione, ma il caso ha già fatto discutere tra i dipend

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo le prime indiscrezioni trapelate sulla presenza di casi di scabbia tra pazienti e personale dell'azienda ospedaliera Ruggi d'Aragona di Salerno, arriva la conferma attraverso una nota ufficiale della direzione Aziendale del Ruggi. L'informativa rende noto che proprio a seguito di riscontri di alcuni casi di scabbia, sono state immediatamente attivate tutte le misure di controllo e sorveglianza sanitaria previste dai protocolli epidemiologici. Così come previsto dalla legge, sono state attivate una serie di procedure interne per il corretto isolamento dei pazienti infetti e contemporaneamente sono state attivate delle operazioni straordinarie di sanificazione profonda di tutti gli ambienti, delle superfici e degli arredi coinvolti.

