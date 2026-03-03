Marsiglia-Tolosa Coppa di Francia 04-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Phoceens in semifinale ma con grande fatica

Martedì sera alle 21, il Marsiglia affronta il Tolosa nei quarti di finale della Coppa di Francia. La squadra francese, che si è guadagnata la semifinale con grande fatica, cerca di conquistare un risultato importante dopo un percorso difficile. Le formazioni ufficiali sono state rese note, così come le quote e i convocati, in attesa di capire se ci sarà una svolta nella stagione dei padroni di casa.

Rischia di scivolare via la stagione del Marsiglia e il quarto di finale di coppa di Francia contro il Tolosa è un'occasione per provare a mettere qualcosa in bacheca dopo tanti anni. I Phoceens per il momento stentano e con il Lille tornato sotto rischiano addirittura di non qualificarsi per la prossima Champions League: va però detto che Beye ha intanto colto 3 punti importanti.