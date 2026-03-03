Marsiglia-Tolosa Coppa di Francia 04-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici convocati Phoceens in semifinale ma con grande fatica

Martedì sera alle 21, il Marsiglia affronta il Tolosa negli ottavi di finale della Coppa di Francia, una partita che potrebbe rappresentare un’opportunità importante per i padroni di casa, reduci da una semifinale conquistata con fatica. Le formazioni sono state annunciate, le quote e i pronostici sono disponibili e i convocati sono stati ufficializzati. La gara si gioca in un momento delicato per il club francese.

Rischia di scivolare via la stagione del Marsiglia e il quarto di finale di coppa di Francia contro il Tolosa è un’occasione per provare a mettere qualcosa in bacheca dopo tanti anni. I Phoceens per il momento stentano e con il Lille tornato sotto rischiano addirittura di non qualificarsi per la prossima Champions League: va però detto che Beye ha intanto colto 3 punti importanti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

