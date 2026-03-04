marracash annuncia il live marra block party

Marracash ha annunciato il Marra Block Party, un evento dal vivo che si terrà nel quartiere Barona di Milano. L'artista invita i fan a partecipare a una serata dedicata alla musica, con prestazioni e momenti di intrattenimento nel cuore della città. L'evento rappresenta un'occasione per ascoltare dal vivo il suo repertorio e condividere un momento di musica nel quartiere.

Marracash annuncia il Marra Block Party, il live evento nel quartiere Barona di Milano, i biglietti. Dopo aver festeggiato il disco di Diamante di Persona nei luoghi in cui tutto è iniziato, Marracash annuncia ufficialmente il Marra Block Party – il live evento che porta al centro le sue origini anche con l'intento di restituire ciò che la sua comunità gli ha dato – in programma sabato 18 aprile 2026 nel quartiere Barona di Milano, in Via Enrico De Nicola, cuore della sua storia. Oltre alla sua musica, a parlare è la sua storia. Una storia di riscatto che, oggi, all'apice della sua fama, l'artista vuole diventi collettivo: il riscatto della Barona, la sua periferia, spesso al centro delle sue canzoni.

Marracash ha annunciato l'evento 'Marra Block Party' nel "quartiere dove tutto è cominciato"Marracash ha festeggiato la certificazione disco di diamante per ‘Persona’ nel suo quartiere, Barona.

