Mario Ruoso ucciso a sprangate sulla porta di casa | caccia all' assassino del patron di TelePordenone

Un uomo di 87 anni è stato ucciso a sprangate sulla porta di casa nel suo attico al settimo piano di un condominio di Pordenone. La vittima è un imprenditore friulano conosciuto nel territorio. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia sta cercando di identificare e rintracciare l’autore dell’omicidio.

PORDENONE - L'imprenditore friulano Mario Ruoso, 87 anni, è stato ucciso a sprangate nel suo attico al settimo piano del condominio Brentella, al civico 7 di via Del Porto a Porcia, dove la città di Pordenone si confonde con il suo hinterland. Il decesso è stato collocato tra le 7 e le 8 di ieri mattina (4 marzo), poco prima che lo storico titolare del Garage Venezia e patron dell'emittente televisiva TelePordenone uscisse come ogni giorno di casa e attraversasse la strada per andare in ufficio, nel salone d'auto che si trova proprio davanti al condominio. L'incendio Era un uomo forte, abituato ad attraversare mille tempeste con una determinazione e una caparbietà fuori dal comune.