Mario Ruoso ucciso a sprangate | C' è stata una mattanza

Mario Ruoso, 87 anni, fondatore e patron di TelePordenone, è stato trovato morto nel suo attico al settimo piano di un palazzo a Pordenone. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 4 marzo 2026, di fronte alla concessionaria d’auto di sua proprietà. La polizia ha aperto un’indagine e sta esaminando la scena del crimine.

L'uomo è stato ucciso con estrema violenza: secondo i primi accertamenti, è stato colpito ripetutamente alla testa con un oggetto contundente. Il sopralluogo nell'abitazione è iniziato intorno alle 16.30 ed è stato condotto dal medico legale Antonello Cirnelli insieme alla polizia scientifica, arrivata anche da Padova. L'ispezione cadaverica è durata oltre tre ore. Il procuratore Pietro Montrone ha riferito che la morte risalirebbe a poche ore prima del ritrovamento, probabilmente tra le 7 e le 8 del mattino.