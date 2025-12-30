Scioperi e cortei dilaga la protesta in Iran | Morte a Khamenei La polizia spara sulla folla Gli Usa | Basta la gente vuole libertà – Foto e video

In Iran, le recenti proteste si sono intensificate, coinvolgendo diverse città e suscitando preoccupazione internazionale. La popolazione chiede maggiore libertà e diritti civili, mentre le autorità rispondono con interventi di polizia. La situazione resta complessa e in evoluzione, con immagini e testimonianze che mostrano la tensione crescente tra cittadini e regime.

Una nuova ondata di proteste si sta diffondendo a macchia d'olio in Iran, spaventando il regime teocratico che governa il Paese dal 1979. A farle esplodere, come ciclicamente accade, sembra essere stata in primis la crisi economica: i prezzi sono schizzati di oltre il 42% in un anno a dicembre e la moneta del Paese è crollata tanto che per comprare un dollaro sul mercato libero lunedì servivano ormai 1.430.000 rial. Da domenica sono iniziate proteste, non a caso, in due mercati mobili di Teheran, dove si sono uditi slogan contro il governo. Ieri, lunedì 29 dicembre, la mobilitazione si è allargata.

