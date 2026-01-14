Casucci | Riportare la medicina nucleare di Arezzo al rango di Unità operativa complessa
Il commissario provinciale di Noi Moderati, Marco Casucci, invita la Regione Toscana a riconoscere ufficialmente la medicina nucleare di Arezzo come Unità Operativa Complessa. In una nota stampa, Casucci evidenzia l’importanza di valorizzare questa specialità, garantendo servizi più qualificati e efficienti per i cittadini. La richiesta mira a migliorare l’organizzazione e la qualità dell’assistenza sanitaria nel territorio aretino.
Il commissario provinciale di Noi Moderati Marco Casucci, tramite una nota stampa, sollecita la Regione Toscana nel riportare la medicina nucleare di Arezzo al rango di Unità Operativa Complessa.La nota"La vicenda della Medicina Nucleare di Arezzo rappresenta - afferma Casucci - una ferita ancora. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: «Riportare la medicina nucleare di Arezzo al rango di Unità Operativa Complessa»
Leggi anche: Ordine degli infermieri: "Bene la nomina di Vincenzo Gargano a dirigente dell’unità operativa complessa del Civico"
«Riportare la medicina nucleare di Arezzo al rango di Unità Operativa Complessa» - La nota di Marco Casucci (Noi Moderati): «La vicenda della Medicina Nucleare di Arezzo rappresenta una ferita ancora aperta per il nostro territorio ... msn.com
A riportare l’intero accaduto il marito della donna, nonché padre della ragazza, attraverso un video sui social facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.