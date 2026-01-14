Riportare la medicina nucleare di Arezzo al rango di Unità Operativa Complessa

La questione della Medicina Nucleare di Arezzo rimane un tema di rilevante importanza per il territorio. L’obiettivo è ripristinare il ruolo della struttura al livello di Unità Operativa Complessa, garantendo servizi più efficienti e qualificati. La riqualificazione di questa specialità rappresenta un passo fondamentale per migliorare l’assistenza sanitaria e rispondere alle esigenze della popolazione locale.

Arezzo, 14 gennaio 2026 – Casucci (Noi Moderati): «La vicenda della Medicina Nucleare di Arezzo rappresenta una ferita ancora aperta per il nostro territorio. Il declassamento da Unità Operativa Complessa a Unità Semplice Dipartimentale, avvenuto circa dieci anni fa, continua a produrre effetti negativi non solo sull'organizzazione interna, ma anche sulla capacità dell'Azienda Sanitaria Toscana Sud-Est di dotarsi di un'area dipartimentale, come invece avviene in altre Aree Vaste della Toscana». Così il commissario provinciale di Noi Moderati Marco Casucci che aggiunge.

