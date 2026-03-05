Maria De Filippi la sorpresa ad Angelina Mango al concerto a Roma

Durante uno dei primi concerti della sua nuova tournée all’Auditorium Conciliazione di Roma, Angelina Mango ha ricevuto una sorpresa inaspettata. Maria De Filippi si è presentata tra il pubblico e l’ha supportata durante l’evento. La conduttrice è stata vista in platea mentre ascoltava il live, offrendo un gesto di vicinanza alla cantante.

Un gesto che vale più di mille parole, per supportarla durante il suo ritorno sul palco. Maria De Filippi si è fatta trovare in platea all'Auditorium Conciliazione di Roma, in uno dei primi concerti della nuova tournée di Angelina Mango. La giovane cantante, che è tornata dopo un periodo di assenza dal mondo della musica, lo ha fatto con il grande sostegno di fan e amici, prima fra tutti la conduttrice che l'ha lanciata con il programma Amici. Maria De Filippi al concerto di Angelina Mango: il gesto importante Quando la pressione era diventata eccessiva, Angelina Mango aveva scelto di fermarsi nel momento forse più importante dellasua carriera, mentre riempiva stadi e palazzetti, per preservare la sua salute fisica e mentale.