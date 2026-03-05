Angelina Mango in concerto a Roma tra il pubblico Maria De Filippi e alcuni ex allievi di Amici

Durante il concerto di Angelina Mango a Roma, tra il pubblico si sono visti Maria De Filippi e alcuni ex allievi del talent show Amici. L'evento ha attirato l'attenzione dei presenti, che hanno potuto assistere a una serata musicale con coinvolgimento di figure note nel panorama televisivo e musicale italiano. L'artista ha eseguito alcuni brani dal vivo, mentre lo spettacolo si svolgeva nella capitale.

Il tour di Angelina Mango fa tappa a Roma e presenti tra il pubblico anche Maria De Filippi ed alcuni ex allievi di Amici. Dopo oltre un anno di stop, in questi giorni Angelina Mango ha finalmente fatto il suo ritorno live. A seguito della pubblicazione a sorpresa dell'album caramè, l'ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha annunciato le date del suo primo tour teatrale, partito nelle ultime ore. Nel corso di questo nuovo spettacolo, la cantante sta presentando non solo i suoi più grandi successi, ma anche i brani tratti dall'ultimo progetto discografico. Solo ieri sera Angelina ha fatto tappa a Roma e si è esibita in concerto all'Auditorium Conciliazione.