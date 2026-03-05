Maria De Filippi e Rosalia si sono spesso sentite per condividere foto di bassotti a pelo ruvido | l’ironica risposta di Madame a un hater che accusava la ex ballerina di Amici di essere raccomandata

Maria De Filippi e Rosalia si sono scambiate foto di bassotti a pelo ruvido, mentre un hater ha accusato la ex ballerina di Amici di essere raccomandata, ricevendo una risposta ironica da Madame. Un altro utente ha commentato che le raccomandazioni aprono tutte le porte, facendo riferimento alla performance di Giulia Stabile con Rosalia ai Brit Awards.

“Le raccomandazioni aprono tutte le porte“: così un hater ha ‘bollato’ il fatto che Giulia Stabile abbia ballato assieme a Rosalia ai Brit Awards. Ed ecco che a rispondere con un post ironico ci ha pensato Madame: “Finalmente uno che dice la verità. È risaputo che Rosalia sia fan di Amici da un’edizione molto amata, caratterizzata dal contrasto artistico tra la voce profonda e potente di Sergio e lo stile più cantautorale di Elodie”, inizia la cantautrice ovviamente con sarcasamo. E ancora: “Per Maria De Filippi ha rappresentato un momento di maturazione per il format, consolidando la sua capacità di lanciare artisti pronti per il mercato discografico internazionale e per le grandi compagnie di danza europee. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

