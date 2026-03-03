Giulia Stabile nel corpo di ballo di Rosalia sui social la accusano di essere raccomandata | interviene Madame

Giulia Stabile ha annunciato sui social di essere entrata nel corpo di ballo di Rosalia. La notizia ha attirato l’attenzione, ma subito sono arrivate critiche da parte di alcuni utenti che l’hanno accusata di essere raccomandata. A queste accuse ha risposto Madame, intervenendo sulla questione. La discussione si è sviluppata sui social in modo rapido e acceso.

Giulia Stabile è entrata a far parte del corpo di ballo di Rosalia. Sui social ha condiviso questo importante traguardo della sua carriera ma è subito stata presa di mira dagli hater, che l'hanno accusata di essere raccomandata. In sua difesa è intervenuta la cantante Madame.