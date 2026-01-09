Crans-Montana banchi vuoti a scuola Lancini | La decisione non deve arrivare solo dagli adulti serve il coinvolgimento degli studenti per evitare altra sofferenza
A Crans-Montana, le scuole si trovano di fronte a un rientro difficile dopo la tragedia. Lancini sottolinea l’importanza di coinvolgere gli studenti nelle decisioni, affinché si evitino ulteriori sofferenze. Le classi delle vittime e dei feriti si trovano ad affrontare questa fase con banchi vuoti, in un momento che richiede ascolto e sensibilità condivisa per ricostruire un senso di comunità.
Le classi delle vittime e dei feriti della strage di Crans-Montana si trovano ad affrontare il rientro dalle vacanze natalizie con banchi vuoti.
