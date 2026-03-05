Marco Carrara conduttore delle semifinali del San Marino Song Contest 2026 | La musica in un momento così complesso può essere uno strumento di dialogo

Il conduttore delle semifinali del San Marino Song Contest 2026 è Marco Carrara, il più giovane volto della Rai. Venerdì 6 marzo ha condotto i primi appuntamenti preliminari, portando sul palco un approccio diretto e naturale. La sua presenza ha attirato l’attenzione sul ruolo della musica come mezzo di comunicazione anche in tempi difficili. La manifestazione si svolge con due eventi che si sono svolti in quella data.

«Sono molto contento di condurre questo spettacolo: in un momento storico così complesso in cui la musica può essere utilizzata come strumento di dialogo - dice Carrara -. I miei amici, che conoscono bene la mia passione per l’Eurovision Song Contest fin da adolescente, sanno bene la gioia che mi sta attraversando. Salirò sul palco in punta di piedi, a piccoli passi: per fortuna potrò osservare da vicino Simona Ventura e studiare come si muove. Mi piace tantissimo buttarmi in avventure nuove e diverse da me, per capire come rispondo e quali sono i miei limiti», insiste il conduttore, affiancato per l'occasione da Maddalena Corvaglia.... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

