Lo avevamo già anticipato nei giorni scorsi: la band italiana pluripremiata dei Capabrò è carica e pronta a conquistare il San Marino Song Contest 2026. Ebbene sì, tra i 40 semifinalisti annunciati da San Marino RTV spiccano proprio i Capabrò, una delle band italiane (Made in Marche) più premiate e riconosciute nel panorama indipendente. Dopo anni di concerti, riconoscimenti e un’identità musicale sempre più definita, il gruppo Capabrò approda alle semifinali del San Marino Song Contest 2026 con l’obiettivo dichiarato di lasciare il segno. Stupire tutti in sostanza. La loro presenza nella prima semifinale del 4 marzo aggiunge energia e imprevedibilità a un cast già ricco di nomi noti. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - San Marino Song Contest 2026: grande attesa per le semifinali

Simona Ventura conduce San Marino Song Contest 2026La San Marino RTV, guidata dal Direttore Generale Roberto Sergio, annuncia che Simona Ventura sarà la conduttrice della finale del San Marino Song...

Simona Ventura condurrà il San Marino Song Contest 2026La conduttrice, al primo impegno dopo la conduzione del Grande Fratello, eredita l'evento da Francesco Facchinetti e Flora Canto, che lo avevano...

San Marino Song Contest 2026 Simona Ventura conduttrice

Temi più discussi: San Marino Song Contest, nomi noti ed ex eurovisivi fra i 40 semifinalisti; San Marino Song Contest: ecco i primi 20 semifinalisti; Morgan e Red Ronnie nella giuria di San Marino Song Contest 2026?; San Marino Song Contest 2026, da Morgan alla zia più famosa d'Italia: ecco come sarà composta la giuria. Anteprima.

San Marino Song Contest, alle 16 le novità da Roberto Sergio, Federico Pedini Amati e Simona VenturaQuesto pomeriggio alle 16 è prevista una conferenza stampa a Casa Sanremo, durante la quale il direttore generale di San Marino Rtv Roberto Sergio, insieme al Segretario di Stato al Turismo Federico P ... msn.com

San Marino Song Contest, un altro savonese in corsa: è Stefano Camuffo di StellaIl prossimo 4 marzo quindi con la sua Pesce rosso come più giovane semifinalista in corsa sogna di raggiungere la finalissima che verrà svolta due giorni dopo. In caso di vittoria automatica è la ... savonanews.it

Cronaca. San Marino, il portale Money.it lo conferma: sul Titano si guadagna di più e si va in pensione prima che in Italia - facebook.com facebook

San Marino Song Contest, alle 16 le novità da Casa Sanremo | Conferenza stampa con Roberto Sergio, Federico Pedini Amati e Simona Ventura. Il vincitore volerà all’Eurovision di Vienna. x.com