San Marino Song Contest | Aidan e Akylas ospiti delle semifinali

Stasera e domani il Teatro Nuovo di Dogana ospita le semifinali del San Marino Song Contest 2026, un evento che vede coinvolti artisti italiani e internazionali. Tra gli ospiti delle due serate figurano Aidan e Akylas, che si esibiranno davanti al pubblico prima della finale di venerdì. L’evento musicale si svolge in un’atmosfera di grande attesa e coinvolgimento.

San Marino si prepara a vivere due serate di musica e spettacolo senza precedenti. Prima della finalissima di venerdì, il San Marino Song Contest 2026 completa il cast con ospiti internazionali, rendendo le semifinali di stasera e domani al Teatro Nuovo di Dogana un appuntamento imperdibile. A salire sul palco, due artisti già qualificati per l’ Eurovision Song Contest 2026: il maltese Aidan, vincitore del Malta Eurovision Song Contest, si esibirà nella prima semifinale di stasera, mentre il greco Akylas, vincitore di Sing for Greece, sarà protagonista della seconda semifinale di domani. Venti artisti a serata, scelti attraverso il Dreaming San Marino Song Contest, concorso internazionale che ha raccolto candidature da tutto il mondo, si contenderanno l’accesso alla finalissima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

San Marino Song Contest 2026: grande attesa per le semifinaliLo avevamo già anticipato nei giorni scorsi: la band italiana pluripremiata dei Capabrò è carica e pronta a conquistare il San Marino Song Contest...

Simona Ventura conduce San Marino Song Contest 2026La San Marino RTV, guidata dal Direttore Generale Roberto Sergio, annuncia che Simona Ventura sarà la conduttrice della finale del San Marino Song...

Paolo Belli punta all’Eurovision: è tra i finalisti del San Marino Song Contest 2026Il Festival di Sanremo si è appena concluso e il vincitore, Sal Da Vinci, ha già confermato che rappresenterà l’Italia all’ Eurovision Song Contest 2026, in programma a Vienna dal 12 al 16 maggio 2026 ... deejay.it

San Marino Outlet pronto a ospitare il backstage del San Marino Song ContestSAN MARINO – Il San Marino Outlet si prepara a vivere tre giorni all’insegna della musica e dello spettacolo grazie alla partnership con il San Marino ... libertas.sm

San Marino RTV. . CRESCE L'ATTESA Mancano poche ore e si aprirà il San Marino Song Contest 2026. Al Teatro Nuovo di Dogana sono ore di prove continue per le semifinali in onda su San Marino RTV, canale 550, mercoledì 4 e giovedì 5 marzo alle 21, c facebook

Clima di entusiasmo per le semifinali del San Marino Song Contest, il 4 e 5 marzo su San Marino RTV Maddalena Corvaglia: “Sono carichissima e onorata”. 40 semifinalisti da tutto il mondo: “Uniti dalla musica è stupendo”. #sanmarinosongcontest #mad x.com