La vicepresidente Mia Bintou Diop ha fatto tappa a Rondine, la Cittadella della Pace, insieme a un gruppo dell’Autorità di gestione dell’FSE+. La visita si è concentrata sull’esperienza di convivenza e dialogo che si vive nel centro, dove studenti e giovani imparano a confrontarsi e a costruire ponti tra culture diverse. Diop ha parlato di come questa realtà rappresenti un esempio concreto di percorso di pace e inclusione.

Arezzo, 5 febbraio 2026 – La vicepresidente Mia Bintou Diop in visita oggi a Rondine Cittadella della Pace, assieme a una delegazione dell’Autorità di gestione dell’FSE+. La visita è stata l’occasione per conoscere il borgo medievale a pochi chilometri da Arezzo trasformato dall’organizzazione di cui la Regione è socia fondatrice in un laboratorio internazionale dove giovani provenienti da paesi teatro di conflitti si incontrano per costruire un mondo senza guerre. Diop ha incontrato il presidente e fondatore di Rondine Cittadella della Pace Franco Vaccari, ragazze e ragazzi dello Studentato internazionale-World House, studentesse e studenti del Quarto anno Liceale d’eccellenza a Rondine, il percorso didattico sperimentale che coinvolge istituti scolastici superiori di tutta Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pace, la vicepresidente Diop visita Rondine: "Esperienza reale di convivenza e dialogo"

