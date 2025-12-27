Arezzo, 27 dicembre 2025 – Si rinnova anche quest’anno a Marciano della Chiana il tradizionale appuntamento con la grande musica gospel, c he ha visto il Comune ospitare una tappa del Toscana Gospel Festival, giunto alla sua ventinovesima edizione. Nella suggestiva cornice della Rocca di Marciano, si sono esibiti i Baltimora Gospel Singers, protagonisti di una serata intensa e coinvolgente che ha richiamato un pubblico numeroso, confermando ancora una volta il forte legame tra la comunità marcianese e questo evento ormai entrato a far parte delle tradizioni culturali del territorio. Il Toscana Gospel Festival, organizzato da Officine della Cultura, è dedicato quest’anno a Rosa Parks e alla sua storia, simbolo universale di diritti civili, con un messaggio forte e attuale: la libertà nasce dal coraggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una serata di musica, memoria e libertà a Marciano della Chiana

Leggi anche: Marciano della Chiana: un Natale autentico tra musica, teatro e partecipazione

Leggi anche: Marciano della Chiana investe su diritti e legalità: una settimana di iniziative nel segno di Pietro Leopoldo

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

“Come musica d’estate”: una serata di musica, memoria, amicizia e solidarietà nel ricordo di Laura - Una serata di musica, memoria, amicizia e solidarietà nel ricordo di Laura, il 28 dicembre 2025 – Chiesa di San Francesco d’Assisi, ore 19. ostuninotizie.it