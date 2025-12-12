Marciano della Chiana | un Natale autentico tra musica teatro e partecipazione

A Marciano della Chiana, il Natale si celebra con un’atmosfera autentica e coinvolgente. Tra musica, teatro e momenti di partecipazione, la comunità si unisce per vivere le tradizioni natalizie in modo speciale, creando un'atmosfera calda e condivisa che rende questa festività indimenticabile.

Arezzo, 12 dicembre 2025 – . Un calendario ricco ma sostenibile: la scelta politica dell'equilibrio. L'avvio del programma: il 13 dicembre la luce dei bambini apre il Natale Il Comune di Marciano della Chiana presenta ufficialmente Natale in Torre 2025, un percorso di eventi che si svilupperà dal 13 dicembre al 10 gennaio e che nasce dall'impegno dell'Amministrazione nel proseguire una linea culturale attenta, sostenibile e profondamente legata al valore della comunità. La definizione del programma ha tenuto conto del momento storico ed economico, scegliendo consapevolmente di non ricorrere a iniziative eclatanti o ad ambientazioni spettacolari che non rispecchierebbero né la natura del territorio né la prudenza necessaria nella gestione delle risorse pubbliche.