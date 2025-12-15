Approvato un progetto da 100 mila euro per la manutenzione straordinaria del Cimitero Civico

La giunta comunale ha approvato un progetto da 100 mila euro per la manutenzione straordinaria del Cimitero Civico, volto al ripristino e alla riqualificazione di parti importanti del complesso. L’intervento strategico mira a preservare il patrimonio storico e migliorare le condizioni del sito.

© Riminitoday.it - Approvato un progetto da 100 mila euro per la manutenzione straordinaria del Cimitero Civico La giunta comunale ha approvato la scorsa settimana il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria del Cimitero Civico, un intervento strategico che garantirà il ripristino e la riqualificazione di una porzione significativa del complesso cimiteriale. L'amministrazione ha dato il via. Riminitoday.it ?? Fare un MUTUO per acquistare una CASA di proprietà è una str****ta Condove: 100 mila euro per asfaltare le strade, approvato il progetto esecutivo - CONDOVE – L’Amministrazione Comunale di Condove ha dato un impulso decisivo al miglioramento delle infrastrutture viarie locali, destinando un finanziamento di 100 mila euro per l’intervento di riasfa ... lagendanews.com Perugia, per l’isola ecologica di Sant’Andrea delle Fratte riqualificazione da 100mila euro - di Daniele Bovi Dopo aver messo in un cassetto l’ipotesi, legata ai lavori per la prima linea del Brt, di spostare e ampliare l’isola ecologica di Sant’Andrea delle Fratte, la giunta comunale di Perug ... umbria24.it

Approvato progetto di elettrificazione propedeutico alla rete - facebook.com facebook