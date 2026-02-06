Nuoro scuola in piazza contro i tagli | studenti mobilitati con manifestazione e video82 caratteri

Nuoro questa mattina si è svegliata con una manifestazione davanti alla prefettura. studenti, docenti e sindacati si sono riuniti per protestare contro i tagli alle scuole. La protesta è stata forte, con studenti che hanno anche diffuso video per attirare l’attenzione. La piazza si è riempita di persone che vogliono difendere l’istituto Ferdinando Podda e chiedere più risorse per la scuola pubblica.

Nuoro, la scuola in piazza contro i tagli: studenti, docenti e sindacati si uniscono per difendere l’istituto Ferdinando Podda A Nuoro, il 6 febbraio 2026, davanti alla prefettura, si è svolta una manifestazione che ha unito studenti, docenti, sindacati e istituzioni in una difesa decisa della scuola. Il movimento, con il motto “Torrae s’iscola a su Connottu”, è nato per opporsi a un piano di dimensionamento scolastico che prevede l’accorpamento di cinque istituti su nove nella provincia di Nuoro, un processo che, secondo i partecipanti, favorisce una “scuola-azienda” e pone a rischio l’identità culturale del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Nuoro Scuola Nuoro: piazza contro il dimensionamento scolastico, si dice “basta tagli Questa mattina a Nuoro un gruppo di genitori e insegnanti si è riunito in piazza per protestare contro il nuovo piano di dimensionamento scolastico. Tifosi del Bari in piazza contro la multiproprietà: manifestazione in piazza Prefettura Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Nuoro Scuola Argomenti discussi: Nuoro, stop all’acqua dal serbatoio di Murrone: scuole chiuse mercoledì, è polemica; LOTTERIA PROVINCIALE UN UOVO PER LA RICERCA -NUORO; Nuoro, posti di lavoro a rischio nelle scuole accorpate, le nuove autonomie sono già operative; Cinque scuole tagliate a Nuoro, l’ira del sindaco: Inaccettabile. Nuoro in piazza contro il taglio delle autonomie scolasticheManifestazione a Nuoro contro i tagli delle autonomie scolastiche. ansa.it Dimensionamento, cinque scuole accorpate: sindacati in piazza contro il GovernoNuoro Prima un incontro nell’auditorium del liceo Sebastiano Satta, le ex Magistrali, in via Deffenu. Poi, intorno alle 10 di venerdì 6 febbraio 2026, l’assemblea si sposterà davanti al palazzo della ... lanuovasardegna.it SCUOLA – TIROCINI – FORMAZIONE PROFESSIONALE Aggiornamento: 03.02.2026 Sono disponibili le seguenti opportunità formative e di tirocinio: Tirocinante Educatore Professionale / Operatore dei Servizi all’Infanzia – Nuoro Tirocinante Punto facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.